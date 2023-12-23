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Atmaca’dan gövde gösterisi

Pendikspor’u 5-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, 5 maçlık yenilmezlik serisiyle çıkışını sürdürdü.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Atmaca’dan gövde gösterisi

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor kasırgası dinmiyor. Atmacalar, sahasında ağırladığı Pendikspor'u 5-1 yenerek İlhan Palut önderliğinde aldığı flaş sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Süper Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen, Pendik zaferiyle de sahasında 3'te 3 yapan Karadeniz ekibinde Palut, "Takımın toparlandığı bir periyottayız. Son beş maçta çıkış yakalamıştık. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Lig için uzun bir süre var önümüzde. Ne pozitif ne negatif konumdayız. Biz bir mücadele takımıyız. Bunu mutlaka sürdürmemiz gerekiyor. Bu durumu sürdürürken puanlar alıp, konumumuzu daha iyi noktalara getirmemiz lazım" diye umut dağıttı.

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