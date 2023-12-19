Tangocu Gaich’ten Pendik’e gözdağı

Çaykur Rizespor'un Arjantinli golcüsü Gaich, Pendikspor maçında görev alması halinde elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. 24 yaşındaki Tangocu, Ankaragücü karşılaşmasında son dakikada da olsa attığı golle beraberlikle ayrıldıklarını belirterek, "Gol atmamız ve puan almamız benim için ayrı bir sevinçti. Çok sevindim golümden sonra. Her zaman kendimi hazır tutuyorum. Pendikspor maçına da öyle hazırlanıyorum. Takımımız da iyi hazırlanıyor, taktik ve teknik olarak. Eğer hocam görev verirse elimden gelen her şeyi yapacağım" diye iddialı konuştu.