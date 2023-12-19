Haberler Rizespor Tangocu Gaich’ten Pendik’e gözdağı

Tangocu Gaich’ten Pendik’e gözdağı

Çaykur Rizespor'un Arjantinli golcüsü Gaich, Pendikspor maçında görev alması halinde elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tangocu Gaich’ten Pendik’e gözdağı

Çaykur Rizespor'un Arjantinli golcüsü Gaich, Pendikspor maçında görev alması halinde elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. 24 yaşındaki Tangocu, Ankaragücü karşılaşmasında son dakikada da olsa attığı golle beraberlikle ayrıldıklarını belirterek, "Gol atmamız ve puan almamız benim için ayrı bir sevinçti. Çok sevindim golümden sonra. Her zaman kendimi hazır tutuyorum. Pendikspor maçına da öyle hazırlanıyorum. Takımımız da iyi hazırlanıyor, taktik ve teknik olarak. Eğer hocam görev verirse elimden gelen her şeyi yapacağım" diye iddialı konuştu.

DİĞER
Dekolte giymiyor diye eleştirilmişti... Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi adını değiştirdi! İşte Popstar Özlem'in son hali...
100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan Gazze ve Ukrayna'da ateşkes açıklaması
Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...
F.Bahçe'de transfer rahatsızlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atmaca iddialı
"Oyuncular şok halindeydiler!"
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 3. toplantı için geri sayım başladı! İşte masadaki rakamlar
AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023 | Açıköğretim sınav sonuçları sorgula e-Devlet
ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN? | 2023 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Aralık? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Aralık? 07:21
Sporting evinde Porto'yu devirdi! Sporting evinde Porto'yu devirdi! 01:25
Sporting evinde Porto'yu devirdi! Sporting evinde Porto'yu devirdi! 01:23
Girona doludizgin! Girona doludizgin! 01:11
Atalanta evinde farklı kazandı! Atalanta evinde farklı kazandı! 01:11
Girona doludizgin! Girona doludizgin! 01:10
Daha Eski
Stoper hamlesi! Tottenham ile masaya oturuldu Stoper hamlesi! Tottenham ile masaya oturuldu 01:04
Atalanta evinde farklı kazandı! Atalanta evinde farklı kazandı! 00:53
Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule 00:42
Buruk'tan Sparta Prag ve transfer sözleri! Buruk'tan Sparta Prag ve transfer sözleri! 00:31
Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi! Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi! 00:31
F.Bahçe'nin yıldızı Inter'e! Böyle duyurdular F.Bahçe'nin yıldızı Inter'e! Böyle duyurdular 00:31