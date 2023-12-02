Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
ÇAYKUR RİZESPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Sauer, Varesanovic, Zeqiri, Minchev.
RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Deniz, Abeid, Emirhan, Figueiredo, Piatek.
ÇAYKUR RİZESPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor - Rams Başakşehir maçı saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.