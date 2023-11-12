Haberler Rizespor Rizespor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Rizespor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rizespor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rizespor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rizespor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Rizespor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - İstanbulspor maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler
Darülaceze Hizmet Şehri bugün açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı!
Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kazanacağız
Ç. Rizespor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam etti
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM AŞ HALKA ARZ NE ZAMAN? | Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (12 Kasım 2023)
Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı CANLI Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı CANLI 15:49
Bandırma deplasmanda kazandı Bandırma deplasmanda kazandı 15:40
Gol düellosunda kazanan Sakarya! Gol düellosunda kazanan Sakarya! 15:35
5 gollü maçta kazanan Sakaryaspor! 5 gollü maçta kazanan Sakaryaspor! 15:32
A.Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? A.Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:30
Bailly neden yok? Rıza Çalımbay açıkladı Bailly neden yok? Rıza Çalımbay açıkladı 15:30
Daha Eski
Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! 15:29
Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor" Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor" 15:27
Arda Güler sonu oldu! R. Madrid'de o isim kovuldu Arda Güler sonu oldu! R. Madrid'de o isim kovuldu 15:09
Beşiktaş Emlakjet deplasmanda galip! Beşiktaş Emlakjet deplasmanda galip! 15:08
Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i açıklandı! 14:43
Arnavutluk Ligi'nde acı ölüm! Arnavutluk Ligi'nde acı ölüm! 14:42