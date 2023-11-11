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Kazanacağız

Rizespor’un Nijeryalı maestrosu Olawoyin: İstanbulspor maçında yanlışlardan ders çıkararak, pozitif şeyleri yaparak kazanacağız.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Kazanacağız

Trendyol Süper Lig'de yarın evinde İstanbulspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, 3 maçlık yenilgi serisine son vermek istiyor. Atmacalar'ın 25 yaşındaki Nijeryalı orta sahası Olawoyin, "İstanbulspor maçı çok farklı olacaktır. Hocalarımıza çok güveniyoruz. Kendi aramızda neleri negatif, neleri pozitif yaptığımızı konuştuk. Yanlışlarımızdan ders çıkararak, pozitif şeyleri yaparak kazanmamız gerekiyor. Her maç çok zor. Kiminle oynarsanız oynayın aynı zorlukta oluyor. Sahada mücadele ettiğiniz 90 dakikada sonuç belli oluyor. Bizim çıkıp bu maçı ne pahasına olursa olsun kazanmamız lazım" diye iddialı konuştu.

HER YERDE OYNARIM

Olawoyin, Türkiye'ye kanat oyuncusu olarak geldiğini belirtti. Genç maestro, "Ankara'da orta saha şeklinde oynadığım oldu. On numara oynadığım zamanlar oldu. Tabii kendimi en rahat hissettiğim yer sol kanat diyebilirim ama hocam ne pozisyonda oynamam gerektiğini söylerse, ben her zaman elimden geleni yaparım" dedi.

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