Kazanacağız

Süper Lig'de üst üste 2 maçından puansız ayrılan, deplasmanda 2'de sıfır çeken Rizespor, Gaziantep deplasmanında yeni bir seri başlatmak istiyor. Atmacalar'ın milli kalecisi Gökhan Akkan, tek temennilerinin Galatasaray maçındaki mücadelelerini sahada sergilemek olduğunu söyledi. Akkan, "Bazı maçlarda belki bahane olacak ama dış etkenlerden dolayı elde edemediğimiz puanlar var. Şu anki konumumuzun daha yukarısında olmak istiyoruz. Kötü bir konumda değiliz. Çok daha fazla çalışarak sadece kendi futbolumuza odaklanıp daha yukarılarda olmak istiyoruz" dedi.

YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK

28 yaşındaki tecrübeli eldiven, maça iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: Ligde kazanamayacağımız maç yok. Ligde iç sahada az gol yiyoruz ama dış sahada aynı performansı sürdüremiyoruz. Bunu takım arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Rize'deki bu performansı dış sahada da uygulamak istiyoruz. Gaziantep FK maçını başlangıç maçı olarak görüp deplasmanda az gol yiyen bir takım olmak istiyoruz.

KALECİLİK TAKIM ODAKLI

Performansını da değerlendiren Gökhan Akkan, "Kalecilik zor bir meslek. Bazı şeyleri tek başınıza yapamıyorsunuz. Takım odaklı da oluyor. Takımın da desteği lazım. O zaman hem kendi performansımı hem de takımın performansını en üst seviyeye çıkararak en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Rizespor, en son 5. haftada Konya'da 2-1'lik sonuçla kazandı.