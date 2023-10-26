Haberler Rizespor Galatasaray'ı yeneceğiz

Galatasaray'ı yeneceğiz

Rizesporlu Shelvey: Umarım Galatasaray Bayern Münih karşısında biraz yorulmuştur. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kayseri’de yaşadığımız hayal kırıklığını geride bırakıp Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ı yeneceğiz

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Atmacalar'ın 31 yaşındaki İngiliz yıldızı Shelvey, rakiplerinin gücüne vurgu yaparken, "Umarım Galatasaray, Bayern karşısında biraz yorulmuştur. Hazırlıklarımızı normal tempoda sürdürüyoruz. Kayseri'de yaşadığımız hayal kırıklığını geride bırakıp Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz" diye umut dağıttı.

GOLDEN ÇOK TAKIMA FAYDAM ÖNEMLİ

Galatasaray karşısında çok iyi olmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli orta saha, "Takım olarak oyunu yönlendirmemiz her şeyden önemli. Takım içinde gol atmayı çok düşünmüyorum. Gol atmamdan çok takıma fayda sağlayacak şeyler çok değerli" dedi. Her maç daha iyi olmak için çalıştığının altını çizen Shelvey, "Hocamızın taleplerine cevap vermeye ve takıma uyum sağlamaya çalışıyorum. Önümüzdeki dönemde herkesi daha çok memnun etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Shelvey, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 5 maça çıktı ve 1 asist katkısı sağladı.

DİĞER
El Clasico ne zaman, saat kaçta? La Liga Barcelona Real Madrid El Clasico maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda?
Puan kaybedersek sürpriz olur
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham liderliğini perçinledi! Tottenham liderliğini perçinledi! 00:10
F.Bahçe Münih'te galip! F.Bahçe Münih'te galip! 23:35
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız 23:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! 23:14
Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum 23:14
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Daha Eski
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35