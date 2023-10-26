Galatasaray'ı yeneceğiz

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Atmacalar'ın 31 yaşındaki İngiliz yıldızı Shelvey, rakiplerinin gücüne vurgu yaparken, "Umarım Galatasaray, Bayern karşısında biraz yorulmuştur. Hazırlıklarımızı normal tempoda sürdürüyoruz. Kayseri'de yaşadığımız hayal kırıklığını geride bırakıp Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz" diye umut dağıttı.

GOLDEN ÇOK TAKIMA FAYDAM ÖNEMLİ

Galatasaray karşısında çok iyi olmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli orta saha, "Takım olarak oyunu yönlendirmemiz her şeyden önemli. Takım içinde gol atmayı çok düşünmüyorum. Gol atmamdan çok takıma fayda sağlayacak şeyler çok değerli" dedi. Her maç daha iyi olmak için çalıştığının altını çizen Shelvey, "Hocamızın taleplerine cevap vermeye ve takıma uyum sağlamaya çalışıyorum. Önümüzdeki dönemde herkesi daha çok memnun etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Shelvey, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 5 maça çıktı ve 1 asist katkısı sağladı.