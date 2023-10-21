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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan mağlubiyet sözleri!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un deneyimli çalıştırıcısı İlhan Palut, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Palut, "Genel manada baktığımız zaman performansımız puan almaya yeterli değildi. Çalışacağız, daha iyi olacağız, dersler alacağız" dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:41
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan mağlubiyet sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mondihome Kayserispor'a 3-1 kaybeden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Genel manada baktığımız zaman performansımız puan almaya yeterli değildi." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kritik bir maç olduğunu söyledi.

Zor bir deplasman olduğunu bildiklerini ve rakiplerinin etkili oyuncuları olduğunu belirten Palut, buna göre hazırlandıklarını ifade etti.

İyi mücadele edemediklerini vurgulayan Palut, "Top ayağımıza geldiği zaman daha efektif kullanmamız gerekiyordu, kullanamadık. 45 dakika, özellikle ilk yarı hiçbir şey yapamadık. 1-0 içeriye geçmemiz bizim adımıza iyi bir skordu, ilk yarı biterken sahadaki oyuna göre." diye konuştu.

İkinci yarıya umutlarını bir şekilde taşıyabildiklerini ve dönem dönem oyuna ortak olduklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

Özellikle 2-1 sonrası, ama iki tane son derece gereksiz penaltı golüyle veya birisi karambol, bir tanesi hiç gerek olmayan bir tutup çekme pozisyonu diyeyim, olmaması gereken iki tane pozisyonda penaltıları da rakip kazanınca maçtan puan alma şansımız ortadan kalkmış oldu. Genel manada baktığımız zaman performansımız puan almaya yeterli değildi. Çalışacağız, daha iyi olacağız, dersler alacağız. Önce daha iyi mücadele edeceğiz, sonra daha efektif olacağız.

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