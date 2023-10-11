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Rize yükselecek

Karadeniz ekibinin hocası Palut, “Dışarda da sahamızda da iyi bir performans gösteriyoruz ancak bununla yetinmeden formumuzu yükseltmeliyiz” dedi...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Rize yükselecek

Süper Lig'de 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, form yükseltmeleri gerektiğini söyledi. "Şu ana kadar iyi bir grafik sergiledik" ifadelerini kullanan usta hoca "Dışarda da kendi sahamızda da iyi performans gösteriyoruz ancak bununla yetinmeden formumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Milli ara sonrası Kayserispor maçıyla yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan takımın önemli isimlerinden forvet Ibrahim Olawoyin, Kayseri maçında golle tanışmak istediğini kaydetti. Olawoyin, "Artık takıma gol katkısı sağlamak istiyorum. Gol atınca açılacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

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