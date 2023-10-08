Çaykur Rizespor - Samsunspor | CANLI (Süper Lig maçı)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor.
RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Çaykur Rizespor:
Çaykur Rizespor:Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev
Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Soner, Mickael Tirpan, Holse, Soner Aydoğdu, Emre, Fofana, Dimata.
RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Rizespor - Samsunspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.