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Çaykur Rizespor - Samsunspor | CANLI (Süper Lig maçı)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Çaykur Rizespor - Samsunspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 13:26
Çaykur Rizespor - Samsunspor | CANLI (Süper Lig maçı)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor.

RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Soner, Mickael Tirpan, Holse, Soner Aydoğdu, Emre, Fofana, Dimata.

RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Rizespor - Samsunspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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