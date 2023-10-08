Çaykur Rizespor 1-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde Samsunspor'u konuk etti.
Karadeniz derbisini 1-0 kazanan Rizespor 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser kaydetti.
RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI!
Maçın 13. dakikasında Mithat Pala, son adam konumundayken rakibine yaptığı müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor ligde puanını 14'e yükseltti. Samsunspor ise 1 puanla son sırada kaldı.
Çaykur Rizespor gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.