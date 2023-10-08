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Çaykur Rizespor 1-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor'u ağırladı. Karadeniz derbisini 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser kaydetti.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 15:29 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 15:31
Çaykur Rizespor 1-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde Samsunspor'u konuk etti.

Karadeniz derbisini 1-0 kazanan Rizespor 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser kaydetti.

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Maçın 13. dakikasında Mithat Pala, son adam konumundayken rakibine yaptığı müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor ligde puanını 14'e yükseltti. Samsunspor ise 1 puanla son sırada kaldı.

Çaykur Rizespor gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

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