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Haberler Rizespor

Rizespor şov

Karadeniz ekibi, bombaları üst üste patlattı. Yeşil-mavililer, Ada temsilcisi N.Forest’tan orta saha Shelvey ve CSKA Moskova’dan golcü Gaich’i kiraladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
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Rizespor şov

Devre arasında Beşiktaş'a geleceği iddia edilen Jonjo Shelvey, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'taki mutsuz döneminin ardından flaş bir gelişmeyle Rizespor'a transfer oldu. Atmacalar, teknik direktör Cooper ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 2025'te bitecek olan sözleşmesi dondurulan eski İngiliz milli takımı maestrosu 1 yıllığına kiralandı. Geçen sezon sadece 13 maçta oynayan, Liverpool forması da giyen tecrübeli yıldız Rize'ye gelerek imzayı attı. 2016'da 16 milyon euro'ya Swansea'den Newcastle'a transfer olan Shelvey, 12 kez milli oldu.

ARJANTİN FORMASINI GİYDİ

Karadeniz temsilcisi, ikinci bombayı ise Rusya'dan patlattı. Rotasını Rusya'ya çeviren yeşil-mavililer, CSKA Moskova'dan Arjantinli golcü Gaich'i transfer etmek için tüm şartlarını zorladı ve mutlu sona ulaştı. Kariyerinde San Lorenzo, Benevento, Huesca, Hellas Verona ve CSKA Moskova takımları bulunan 24 yaşındaki Arjantinli santrfor, bu sezon 7 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist yaptı. Geçen sezon CSKA ve kiralık oynadığı H.Verona'da 27 maçta 4 gol, 3 asist katkısı sağladı. Sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek genç tangocu, 1 kez de Arjantin formasını giydi.

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