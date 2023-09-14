Çaykur Rizespor transferde şaha kalktı! Jonjo Shelvey bombası...

The Telegraph'ın haberine göre, yeni sezon öncesi İngiliz takımının hocası Steve Cooper ile gerginlik yaşayan Shelvey'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Çaykur Rizespor yıldız ismi kiralamaya çok yakın.

31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun 2025 yılına kadar Nottingham Forest ile sözleşmesi bulunurken, Çaykur Rizespor oyuncu ve kulüp tarafıyla görüşmeleri hızlandırdı ve transferde son aşamaya geldi.

Geçtiğimiz sezon Newcastle'dan 6.5 milyon Euro'ya kadroya katılan Shelvey bu süreçte çıktığı 8 lig maçında takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı. Shelvey 6 kez de İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi.