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Haberler Rizespor

Çaykur Rizespor transferde şaha kalktı! Jonjo Shelvey bombası...

Son dakika transfer haberleri... İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Jonjo Shelvey, Süper Lig takımı Çaykur Rizespor yolunda! İşte ayrıntılar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 10:24
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Çaykur Rizespor transferde şaha kalktı! Jonjo Shelvey bombası...

The Telegraph'ın haberine göre, yeni sezon öncesi İngiliz takımının hocası Steve Cooper ile gerginlik yaşayan Shelvey'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Çaykur Rizespor yıldız ismi kiralamaya çok yakın.

31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun 2025 yılına kadar Nottingham Forest ile sözleşmesi bulunurken, Çaykur Rizespor oyuncu ve kulüp tarafıyla görüşmeleri hızlandırdı ve transferde son aşamaya geldi.

Geçtiğimiz sezon Newcastle'dan 6.5 milyon Euro'ya kadroya katılan Shelvey bu süreçte çıktığı 8 lig maçında takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı. Shelvey 6 kez de İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi.

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