Gelişime açık Rizespor

Ligde 7 puanla 5. sıradaki Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, kadrosundan memnun. Palut, "Takımımızdaki kimya gelişime açık, istekli, mücadeleci oyuncular aldık. Hatırlıyorum ilk antrenmanda oyuncular 'hoca ne diyecek, nasıl idman yaptırıyor?' gibi bakmalarında oyuncularımın çalışma isteğini ve mücadele isteğini gördüm" dedi.

BİLMİYORUM

Rize'yle kontratı hakkında konuşan İlhan Palut, "Her şey mükemmel gidiyor. Ne kadar süre kontratım var onu bile bilmiyorum. Çünkü sadece en iyisini yapmaya odaklanıyorum" diye konuştu.