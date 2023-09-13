  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor

Forvete Andric

Minchev ve Höjer transferleriyle şov yapan Rizespor, Fransa’da Clermont’ta oynayan Sırp golcü Andric’i de kiralık olarak kadrosuna katmak için bastırıyor.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Forvete Andric

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, transferin bitimine 2 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Atmacalar, Fransa Ligue 1'de Clermont forması giyen 28 yaşındaki Sırp forvet Komnen Andric'i kiralamak için Fransız kulübüne teklifte bulundu. Sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli santrfor, bu sezon 4 maçta forma giyerken skor katkısı sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 35 karşılaşmada 4 gol, 3 asist yaptı. Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ve Portekiz'de Belenenses gibi takımlarda da oynadı. Geçen sezon başında 1 milyon euro'ya Clermont'a transfer oldu.

Mecit COŞKUN

G.Saray'dan devre arasında 3 transfer!
G.Saray'da 6 ayrılık birden! RFS maçı sonrası sıcak gelişme
DİĞER
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un evlat acısı
Fetullah Gülen izole edildi! Hastalığı ortaya çıktı! Yetişkin bezleri çöpe bile atılmıyor
Mourinho'dan müthiş istatistik! Avrupa Ligi'nde...
Avrupa RGS - G.Saray maçını konuşuyor! 'Kabus gibi geçti'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 5 Ekim Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 5 Ekim Cumartesi 08:10
Kerem'den Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı? Kerem'den Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı? 01:02
Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! 01:02
F.Bahçe EuroLeague'e galibiyetle başladı! F.Bahçe EuroLeague'e galibiyetle başladı! 01:01
A. Efes İtalya'da kazandı! A. Efes İtalya'da kazandı! 01:01
Rizespor nefes aldı Rizespor nefes aldı 01:01
Daha Eski
F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse... F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse... 01:01
Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! 01:01
Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından... Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından... 01:01
Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! 01:01
Jose Mourinho'ya sürpriz talip! Jose Mourinho'ya sürpriz talip! 01:01
Fırtına'nın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 01:01