Forvete Andric

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, transferin bitimine 2 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Atmacalar, Fransa Ligue 1'de Clermont forması giyen 28 yaşındaki Sırp forvet Komnen Andric'i kiralamak için Fransız kulübüne teklifte bulundu. Sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli santrfor, bu sezon 4 maçta forma giyerken skor katkısı sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 35 karşılaşmada 4 gol, 3 asist yaptı. Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ve Portekiz'de Belenenses gibi takımlarda da oynadı. Geçen sezon başında 1 milyon euro'ya Clermont'a transfer oldu.

Mecit COŞKUN