Abel sırada

Çaykur Rizespor, transferde bombaları art arda patlatmaya başladı. Yeşil- mavililer, Uruguaylı yıldız golcü Abel Hernandez'i kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorluyor. Geçtiğimiz günlerde Çekya devi Sparta Prag'dan Bulgar kanat forvet Minchev ve Danimarkalı sol bek Höjer'i renklerine bağlayan Atmacalar, gol yollarında etkili olabilecek bir ismi daha Rize'ye getirmenin planlarını yapıyor. Karadeniz ekibi, Uruguay'ın Penarol takımıyla sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Hernandez'e kanca attı.

Çaykur Rizespor yönetimi, Abel Hernandez transferini gerçekleştirmek için tüm şartlarını zorluyor. Sözleşmesinin bitimine 3 ay gibi kısa bir süre kalan 33 yaşındaki tecrübeli santrforun da Karadeniz ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Palermo, Hull City, CSKA Moskova, İnternacional ve Fluminense gibi önemli takımlarda forma giyen Hernandez'in Avrupa tecrübesi de oldukça fazla. Geçen sezon forma giydiği 38 maçta 19 kez ağları sarstı.

Mecit COŞKUN

MUSLERA'NIN ARKADAŞI

Uruguay Milli Takımı'nda 29 kez boy gösteren Abel Hernandez, Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı. Uruguay Milli Takımı'nda 11 gol atan yıldız santrfor, 2010-2011'de ülkesiyle Copa America şampiyonluğunu da yaşadı.