Rizespor şov

Süper Lig'de sezonaiyi başlayan Ç.Rize, transferin bitmesine sayılı günler kala iki bomba birden patlattı. Atmacalar, Çekya ekibi Sparta Prag'dan 22 yaşındaki Bulgar sağ kanat Minchev ve 28 yaşındaki Danimarkalı sol bek Höjer'i aldı. Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki sağ açık Minchev ve Höjer, kendisini 3 yıllığına Rizespor'a bağlayan kontratı imzaladı. Açıklamada, "Yeni transferimiz Martin Minchev'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı. Minchev de sosyal medyadan çay içerken yaptığı paylaşımda, "Bekle beni Rize, ben geldim. Çayı severim" dedi.

ASİSTÇİ BEK HÖJER

Bu sezon 6 maçta 1 gol, 1 asist yapan Minchev, geçtiğimiz sezon oynadığı 39 karşılaşmada 8 gol, 5 asist katkısı sağladı. Genç kanat oyuncusu, 12 kez de Bulgaristan Milli Takımı'nda ter döktü. 28 yaşındaki Danimarkalı sol bek Höjer, bu sezon Sparta Prag formasıyla 1 maçta sahaya çıktı. Geçen sezon ise 23 maçta 2 gol, 9 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kopenhag altyapısından yetişen tecrübeli savunmacı, 2021'de Danimarka ekibi Aarhus'tan Sparta Prag'a 700 bin euro'ya transfer oldu.

Mecit COŞKUN