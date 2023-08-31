  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor

Rize seri peşinde

Karadeniz ekibinin hocası Palut, “Arka arkaya alacağımız birkaç galibiyet daha öz güvenimizi iyice yükseltecektir” diye konuştu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rize seri peşinde

Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, seri yakalamaları gerektiğini söyledi. Başarılı hoca "Bugünlerde kazanılan puanlar ligin sonunda ekstra değerli olacak. O nedenle mümkün olduğunca kayıpsız gitmemiz gerekiyor. Arka arkaya alacağımız birkaç galibiyet daha öz güvenimizi iyice yükseltecektir" şeklinde konuştu. Palut, zorlu bir fikstürleri olduğunun da altını çizerek ilk 10 haftalık süreci 4 galibiyetle geride bırakmayı planladıklarını dile getirdi. Ligin ilk haftasında Adana Demir'e 2-1 kaybeden Rize, sonrasında Alanya ile 0-0 kalmıştı. Trabzonspor'u yenerek ilk zaferini alan Karadeniz ekibinin 10 haftalık periyottaki kalan 7 maçı şöyle: Karagümrük, Konyaspor (D), Sivasspor, Fenerbahçe (D), Samsunspor, Kayserispor (D), Galatasaray.

G.Saray'dan sürpriz hamle!
Çakar'dan olay sözler! "Amatör takımların yemeyeceği gol"
DİĞER
SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Dev derbi biter bitmez Mert Hakan Yandaş’tan olay hareket! Sahanın ortasında bekledi ve…
Başkan Erdoğan, New York'taki Türkievin'e geldi! Hangi liderle görüşme yapacak?
Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!
F.Bahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jose'ye sert sözler: Gevezelik değil... Jose'ye sert sözler: Gevezelik değil... 09:19
22 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 22 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 09:07
Mustafa Çulcu'dan dev derbi sonrası flaş yorum! Mustafa Çulcu'dan dev derbi sonrası flaş yorum! 01:43
G.Saray'ı Florya'da coşkulu karşılama G.Saray'ı Florya'da coşkulu karşılama 01:36
G.Saray'ı Florya'da coşkulu karşılama G.Saray'ı Florya'da coşkulu karşılama 01:35
F.Bahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki! F.Bahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki! 01:13
Daha Eski
F.Bahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki! F.Bahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki! 01:13
Rekor elden gitti! F.Bahçe'nin serisi sona erdi Rekor elden gitti! F.Bahçe'nin serisi sona erdi 00:46
Lisans sorunu çözüldü Lisans sorunu çözüldü 00:33
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:32
Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü! Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü! 00:32
G.Saray'dan "Mourinho Evreni" ne gönderme! G.Saray'dan "Mourinho Evreni" ne gönderme! 00:32