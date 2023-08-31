Rize seri peşinde

Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, seri yakalamaları gerektiğini söyledi. Başarılı hoca "Bugünlerde kazanılan puanlar ligin sonunda ekstra değerli olacak. O nedenle mümkün olduğunca kayıpsız gitmemiz gerekiyor. Arka arkaya alacağımız birkaç galibiyet daha öz güvenimizi iyice yükseltecektir" şeklinde konuştu. Palut, zorlu bir fikstürleri olduğunun da altını çizerek ilk 10 haftalık süreci 4 galibiyetle geride bırakmayı planladıklarını dile getirdi. Ligin ilk haftasında Adana Demir'e 2-1 kaybeden Rize, sonrasında Alanya ile 0-0 kalmıştı. Trabzonspor'u yenerek ilk zaferini alan Karadeniz ekibinin 10 haftalık periyottaki kalan 7 maçı şöyle: Karagümrük, Konyaspor (D), Sivasspor, Fenerbahçe (D), Samsunspor, Kayserispor (D), Galatasaray.