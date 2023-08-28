Rize'de Bayram

Bir kez daha Süper Lig'e çıktıktan sonra çıtayı ilk 10 olarak belirleyen Çaykur Rizespor ilk galibiyetini aldı. Adana Demir'e kaybedip, Alanyaspor ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, derbi maçta Trabzonspor'u mağlup ederek sezonun ilk zaferini özel anlam taşıyan bir mücadelede elde etti. 3 golle alınan 3 puan sonrasında hem takımda hem de şehirde büyük bir coşku yaşandı. Çaykur Rizesporlu futbolcular, galibiyet sonrasında kendilerini tribünden destekleyen taraftarlarının önüne gittiler. Soyunma odasında da coşkulu bir kutlama yaptıla

BÜYÜK KARŞILAMA

ÇAYKUR Rizespor'un şehre dönüşü de şaşalı oldu. Yeşil-mavili futbolcular, geç saatlerde Rize'de olmalarına rağmen hatrı sayılır bir kalabalık teknik direktör İlhan Palut ve oyuncuları bağırlarına bastı. Ligin önemli hocalarından olan Palut da sezonla ilgili iddialı konuştu: "Trabzonspor karşısında baştan sona iyi bir futbol sergiledik. Sadece son bölümde skoru koruma adına biraz geri çekildik. Bunun haricinde çok başarılıydık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu şekilde kazanarak yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Hedefimiz üst sıralara yaklaşmak."

İşte Benhur

Kariyeri boyunca alt liglerde oynayan Benhur Keser'in Süper Lig kariyeri oldukça iyi başladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor maçında 2 gol kaydederek gecenin yıldızı oldu. Benhur, "Çaykur Rizespor ile önemli başarılar kazandım. Şimdi hedefimiz Süper Lig'de üst sıralara yakın olmak. Ben ve takım arkadaşlarım bunun için çok çalışacağız. Üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.