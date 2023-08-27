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Önce imza sonra gol
Çaykur Rizespor'un stoperi Attila Mocsi önceki gün yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Macar futbolcu ayağının tozuyla karşılaşmaya çıktı. 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu dün de takımının açılış golünü kaydetti. Mocsi karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergiledi. Trabzonspor'un ikinci yarıdaki yoğun baskısında ayakta kaldı. Galibiyetin mimarlarından olmayı başardı.
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