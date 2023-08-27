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Haberler Rizespor

Benhur ikiledi

Karadeniz derbisine damga vuran isimlerden biri de Benhur Keser oldu. Geçen sezon takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Çaykur Rizespor'un 2. ve 3. gollerini kaydetti. Karşılaşma sonrasında "Bizim için çok önemli bir maçtı. Buradan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyuz. İlk galibiyetimizi elde ettik. Şimdi gerisini getireceğiz" dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
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Benhur ikiledi
Karadeniz derbisine damga vuran isimlerden biri de Benhur Keser oldu. Geçen sezon takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Çaykur Rizespor'un 2. ve 3. gollerini kaydetti. Karşılaşma sonrasında "Bizim için çok önemli bir maçtı. Buradan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyuz. İlk galibiyetimizi elde ettik. Şimdi gerisini getireceğiz" dedi.
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