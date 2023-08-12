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Senegalli genç yıldızlar Rize’de

Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncuları santrfor Diouf ve sağ açık Faye’yle 4 yıllık imza attı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
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Senegalli genç yıldızlar Rize’de

Çaykur Rizespor, önceki gün Pinchi, Zeqiri ve Varesanovic transferleriyle gövde gösterisi yapmıştı. Atmacalar, dün de bir süre önce takımın çalışmalarına katılan Senegal 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın genç yetenekleri Oumar Diouf ve Mame Mor Faye'yle resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Her iki futbolcuyla da 4'er yıllık imza atıldı. 20 yaşındaki Diouf, santrforun yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. 18 yaşındaki sağ açık Faye ise sağ kanadın dışında sol kanatta da oynayabiliyor. Faye, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadığı 8 karşılaşmada 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Diouf ise 2 karşılaşmada forma giydi.

Mecit COŞKUN

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