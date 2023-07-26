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Rize şov başladı

Atmacalar, Konya'dan stoper Adil Demirbağ ve Manisa'dan sağ bek Muhammet Şahin'i aldı. Sırada Trabzon'dan golcü Djaniny ve Servette'den sol açık Kutesa var.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Rize şov başladı

Transferin sessiz kulübü Rizespor, sessizliğini bozdu ve bombaları art arda patlatmaya başladı. Atmacalar, ilk olarak Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nden 23 yaşındaki sağ bek Muhammet Taha Şahin'in transferini açıkladı. Ardından uzun bir süredir gündemdeki, İlhan Palut'un Konyaspor'dan öğrencisi olan 25 yaşındaki stoper Adil Demirbağ'ın transferi duyuruldu.

HÜCUM HATTINA TAKVİYELER YOLDA

Karadeniz ekibi, Trabzonspor'un kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki Yeşil Burun Adaları'ndan Djaniny ve İsviçre'de Servette'den 25 yaşındaki Angolalı sol açık Kutesa'yla da imzaya yakın. Djaniny, geçen sezon devre arasında kiralık gittiği BAE ekibi Sharjah'ta ve Trabzon'da toplam 40 maçta 5 gol, 3 asist yaptı. Kutesa, 34 maçta 5 gol, 9 asist katkısı sağladı. Mecit COŞKUN

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