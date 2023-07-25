Rizespor şov

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Rizespor, transfer sessizliğini iki imzayla bozmaya hazırlanıyor. Las Palmas’tan sağ açık Pinchi ve Konyaspor’dan stoper Adil Demirbağ’la imzalar atılacak

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 06:50
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Atmacalar, stoper ve kanatlara yapacakları iki transferle bombaları patlatacak. Karadeniz ekibi, rotasını İspanya'ya çevirdi ve La Liga ekibi Las Palmas'la sözleşmesinin son yılına giren 27 yaşındaki İspanyol sağ açık Oscar Pinchi'yle her konuda anlaştı. Tecrübeli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği La Liga 2 takımı Mirandes'te oynadığı 39 karşılaşmada 6 gol, 3 asist katkısı sağladı. Sol kanat ve forvet arkasında da görev alabilen Pinchi, Çaykur Rizespor'a transfer olursa ilk kez ülkesi İspanya dışında futbol oynayacak. Yeşil-mavililer, teknik direktör İlhan Palut'un Konyaspor'dan öğrencisi olan Adil Demirbağ'la da anlaştı. İmzaların an meselesi olduğu 25 yaşındaki genç stoper, geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada forma giyerken, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

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