Vargas Rize'ye

Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor transferde atağa kalktı. Karadeniz ekibi, kadroya takviye çalışmaları kapsamında Arjantinli futbolcu Matias Vargas'ı radara aldı. Çin takımlarından Shanghai Port'ta forma giyen 1.68 boyundaki sol kanat oyuncusunun menajeriyle temasa geçen yeşil mavililer, kiralama için de teklif hazırlığına başladı. Rizespor, Çin ekibiyle 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Vargas'ı satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak amacında.

HEDEF MÜCADELECİ KADRO

Türkiye'de daha önce Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Vargas, orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Öte yandan gelen haberlerde Tangocunun da Türkiye'ye tekrar dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Bu arada Rizespor'un teknik patronu İlhan Palut, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Takıma faydalı olacak isimler üzerinde durduklarını dile getiren başarılı hoca, "Amacımız tüm maçlarda mücadeleden kopmayacak bir kadro kurmak. Bunun için emek veriyoruz" dedi.

SİNAN: KALICI OLACAĞIZ

Rizespor'un savunmacısı Sinan Osmanoğlu, yeşil-mavili ekibin Süper Lig'de kalıcı olacağına inandığını belirtti. Sezona hazırlıkları için "Ciddi anlamda yoruluyor ve iyi çalışıyoruz. Hocalarımız bizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor" diyen Sinan, Rize'de kariyerinin zirvesine çıkacağını belirtti.