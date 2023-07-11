Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Rizespor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Rizespor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Samsunspor maçı 11 Temmuz Salı günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.