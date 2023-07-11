Haberler Rizespor Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekipleri Rizespor ile Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 10:50
Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Rizespor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Rizespor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Samsunspor maçı 11 Temmuz Salı günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı rekor bedelle gidiyor! Süper Lig tarihine geçecek: Olay teklifi resmen duyurdular…
Arda Güler'e Galatasaraylı sevgili! Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler bombayı patlattı! Sevgilisi Duru Nayman...
Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...
F.Bahçe'de flaş Becao kararı! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vargas Rize'ye
Transfer lazım
2022 YKS ne zaman açıklandı?
YKS taban puanlar 2023 - Hangi üniversitede hangi bölüm kaç puan?
2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Kamerunlu golcü! F.Bahçe'ye Kamerunlu golcü! 10:39
Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler... Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler... 10:31
B. Münihli yıldız G.Saray'a! Erden Timur... B. Münihli yıldız G.Saray'a! Erden Timur... 10:13
Zalgris Vilnius - Struga maçı saat kaçta? Zalgris Vilnius - Struga maçı saat kaçta? 09:47
F.Bahçe'de flaş Becao kararı! Transferi... F.Bahçe'de flaş Becao kararı! Transferi... 09:31
Zaniolo'ya inanılmaz teklif! Zaniolo'ya inanılmaz teklif! 09:23
Daha Eski
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 09:14
Trabzon’da keyifli yarış Trabzon’da keyifli yarış 07:38
Kartal'dan rotasyon talebi! Milli yıldıza teklif yapılacak Kartal'dan rotasyon talebi! Milli yıldıza teklif yapılacak 01:04
Okan Buruk'tan Icardi ve Rashica açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi ve Rashica açıklaması! 01:03
G.Saray'dan iyi prova! G.Saray'dan iyi prova! 01:03
Arda Güler, Real Madrid antrenmanında şov yaptı! Arda Güler, Real Madrid antrenmanında şov yaptı! 01:02