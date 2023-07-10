Transfer lazım

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, mevcut oyuncular ve yapılacak transferlerle ligde mücadeleci bir takım oluşturmaya çalıştıklarının altını çizdi. Yapılacak transfer sayısının çok olacağının altını çizen İlhan Palut, "Yeni bir takımız ve birçok mevkiye yeni transferler yapacağız. Bu demek değildir ki elimizdeki, mevcut kadrodan, oyunculardan faydalanmayacağız, tabii ki elimizde çok değerli oyuncularımız var. Bir şekilde kadromuzu Spor Toto Süper Lig seviyesine ve burada yarışmacı bir takım olma çıtasına çekmek durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.