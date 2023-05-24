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Kalıcı olacağız

Bülent Korkmaz, “Çaykur Rizespor inşallah Süper Lig’de devamlı olur. Tavsiyem; geçmişten örnek alıp, doğruları uygulamak” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Kalıcı olacağız
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon verdiği sözü tuttuğunu belirten Korkmaz, hedefin ligde kalıcı olmak olduğunu ifade etti. Sözleşmesinin bittiğini söyleyen Korkmaz, "Buraya gelirken son 10 hafta kala, 'bir inanılmazı yaparız' diye geldik. Ama olmadı. Geçen sene bu ortam oluşmadı. Ben olurum veya olmam ama Rizespor Süper Lig'de inşallah devamlı olur. Benim tavsiyem; neyin yanlış yapıldığını geçmişten örnek alarak, doğruların uygulanmasıdır. Düştüğü zaman devam edeceğimi ve Süper Lig'e çıkaracağımı söylemiştim. Çok şükür bizim dediğimiz şekilde oldu" ifadelerini kullandı.
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