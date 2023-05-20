Süper Rize

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Altınordu'yu ağırlayacak Ç.Rizespor, beraberlik halinde dahi Süper Lig'e yükselecek. Altınordu ise galibiyet dışındaki her sonuçta küme düşüyor. Kazanmaları da yetmiyor, G.Birliği ve Erzurum'un kaybetmesini bekleyecek. Taraftarlarıyla Süper Lig'i kutlamak istediklerini belirten Atmacalar'ın yıldız maestrosu Alper Potuk, "Çok dramatik bir maç olacak. İki takım için de zor. Altınordu, altyapıya, Türk oyuncuya çok önem veren bir kulüp ama taraftarımızın önünde hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.

SÜPER LİG SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Rizespor camiasına küme düşme üzüntüsünü yaşatan kadroda olmanın üzerinde ağırlık oluşturduğunu vurgulayan 32 yaşındaki Alper Potuk, "Takımda kalırken ana hedefimiz Ç.Rizespor'u yeniden hak ettiği yere çıkarmaktı. Geçtiğimiz sezondan kalan bütün oyuncular aynı duygular içerisindeydi. İnşallah Ç.Rizespor'u yeniden Spor toto Süper Lig'e çıkartacağız. Son haftalarda da çok iyi seyirciye oynuyoruz. Hepimizin içinde pozitif enerji var. İnşallah pazar günü bu enerjiyi taraftarlarımız ile birleştirip kazanırız" diye umut dağıttı.

SON DAKİKAYA KADAR DESTEK

Alper Potuk, taraftarların geride kalan bölümü unutup, Altınordu maçına odaklanmasını istedi. Potuk, "Her şeyi unutup takımı doksan dakika desteklesinler. Tam onların istediği bir takım var sahada. Şundan emin olsunlar; buradaki futbolcular da en az onlar kadar Süper Lig'i istiyor. Hakem son dakika düdüğü çalana kadar arkamızda olsunlar" diye çağrıda bulundu.