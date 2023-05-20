Haberler Rizespor Süper Rize

Süper Rize

Çaykur Rizesporlu Alper, taraftarlarıyla Süper Lig'i kutlayacaklarını söyledi. 32 yaşındaki futbolcu “Çok dramatik bir maç olacak. Altınordu ülkemizin önemli kulüplerinden. Altyapıya, Türk oyuncuya çok önem veren bir kulüp ama taraftarımızın önünde hedefe ulaşmak istiyoruz” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Süper Rize

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Altınordu'yu ağırlayacak Ç.Rizespor, beraberlik halinde dahi Süper Lig'e yükselecek. Altınordu ise galibiyet dışındaki her sonuçta küme düşüyor. Kazanmaları da yetmiyor, G.Birliği ve Erzurum'un kaybetmesini bekleyecek. Taraftarlarıyla Süper Lig'i kutlamak istediklerini belirten Atmacalar'ın yıldız maestrosu Alper Potuk, "Çok dramatik bir maç olacak. İki takım için de zor. Altınordu, altyapıya, Türk oyuncuya çok önem veren bir kulüp ama taraftarımızın önünde hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.

SÜPER LİG SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ
Rizespor camiasına küme düşme üzüntüsünü yaşatan kadroda olmanın üzerinde ağırlık oluşturduğunu vurgulayan 32 yaşındaki Alper Potuk, "Takımda kalırken ana hedefimiz Ç.Rizespor'u yeniden hak ettiği yere çıkarmaktı. Geçtiğimiz sezondan kalan bütün oyuncular aynı duygular içerisindeydi. İnşallah Ç.Rizespor'u yeniden Spor toto Süper Lig'e çıkartacağız. Son haftalarda da çok iyi seyirciye oynuyoruz. Hepimizin içinde pozitif enerji var. İnşallah pazar günü bu enerjiyi taraftarlarımız ile birleştirip kazanırız" diye umut dağıttı.

SON DAKİKAYA KADAR DESTEK
Alper Potuk, taraftarların geride kalan bölümü unutup, Altınordu maçına odaklanmasını istedi. Potuk, "Her şeyi unutup takımı doksan dakika desteklesinler. Tam onların istediği bir takım var sahada. Şundan emin olsunlar; buradaki futbolcular da en az onlar kadar Süper Lig'i istiyor. Hakem son dakika düdüğü çalana kadar arkamızda olsunlar" diye çağrıda bulundu.

DİĞER
Maviş güzel Hülya Avşar doğal haliyle göz kamaştırdı! ‘Bir kadına çil bu kadar yakışır’
Yavuz Bingöl'den depremzedeleri hedef alan CHP ve yandaşlarına tepki "Biz neyi kaybettik bu kadar vicdansız ve hoşgörüsüz kaldık"
G.Saray'dan stopere sürpriz hamle! Görüşmeler başladı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tek hedef zafer
Bolasie: Hedefimiz yakın
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 20 Mayıs 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
102. ÖGG sonuç sorgula 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor'un bayrağı İstanbul'a asıldı! Samsunspor'un bayrağı İstanbul'a asıldı! 11:47
Gerginliğin perde arkası ortaya çıktı! Batshuayi... Gerginliğin perde arkası ortaya çıktı! Batshuayi... 11:33
Samet Akaydın'dan flaş açıklama! Samet Akaydın'dan flaş açıklama! 11:22
Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda? 11:06
Miami Heat Celtics karşısında farkı açıyor! Miami Heat Celtics karşısında farkı açıyor! 10:56
Werder Bremen - Köln maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Köln maçı hangi kanalda? 10:50
Daha Eski
Schalke - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Schalke - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 10:45
Hertha Berlin - Bochum maçı saat kaçta? Hertha Berlin - Bochum maçı saat kaçta? 10:41
Hoffenheim - Union Berlin maçı saat kaçta? Hoffenheim - Union Berlin maçı saat kaçta? 10:36
Milan - Sampdoria maçı hangi kanalda? Milan - Sampdoria maçı hangi kanalda? 10:27
Cremonese-Bologna maçı ne zaman? Cremonese-Bologna maçı ne zaman? 10:25
Lille-Marsilya maçı ne zaman? Lille-Marsilya maçı ne zaman? 10:19