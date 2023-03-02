Yenmeye gidiyoruz

Spor Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren final gibi maçta cumartesi günü Y.Samsunspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da futbolcular Azubuike ve Sinan Osmanoğlu, iddialı konuştu. 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha, "Ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü biz beraberliğe gitmeyeceğiz. Galip gelmeye gideceğiz. Orada yapacağımız şey galibiyet için oynamak" dedi.

3 PUANLA DÖNECEĞİZ

Atmacalar'ın stoperi Sinan Osmanoğlu da güçlü rakipleri karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurguladı. 33 yaşındaki savunmacı, "Rizespor sürekli hedefi olan, şampiyonluğu isteyen bir takım. Bu da buraya gelmemde etken. Ben de bu hedef için katkı vermek istiyorum. Maçın önemini biliyor ve buna göre hazırlanıyoruz. Ümidimiz galibiyet ile dönmek" diye umut dağıttı.