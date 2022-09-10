Beklentimin üstünde

Rizespor'un yeni transferlerinden Enriko Papa, Karadeniz ekibinde beklentisinin üstünde bir ortam bulduğunu söyledi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Burası hem imkan olarak hem de şehir olarak harika bir yer. Takımdaki hava da mükemmel. Umarım bu güzel atmosferi en iyi şekilde kullanabili riz" ifadelerini kullandı. Arnavut futbolcu ayrıca "Rizespor'un hedeflerini biliyorum. Süper Lig'e tekrar yükselmek istiyoruz ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Tecrübeli oyuncuların olduğu bir takımdayım" şeklinde konuştu. Enriko Papa ayrıca hamsi ile yapılan yemeklerin hepsini çok sevdiğini de söyledi.