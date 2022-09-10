Haberler Rizespor Beklentimin üstünde

Beklentimin üstünde

Rize’nin yeni tranferi Enriko: Şehir ve takım beklentimin üstünde. Kulübün hedefinin bir parçası olmak istiyorum.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Beklentimin üstünde
Rizespor'un yeni transferlerinden Enriko Papa, Karadeniz ekibinde beklentisinin üstünde bir ortam bulduğunu söyledi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Burası hem imkan olarak hem de şehir olarak harika bir yer. Takımdaki hava da mükemmel. Umarım bu güzel atmosferi en iyi şekilde kullanabili riz" ifadelerini kullandı. Arnavut futbolcu ayrıca "Rizespor'un hedeflerini biliyorum. Süper Lig'e tekrar yükselmek istiyoruz ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Tecrübeli oyuncuların olduğu bir takımdayım" şeklinde konuştu. Enriko Papa ayrıca hamsi ile yapılan yemeklerin hepsini çok sevdiğini de söyledi.
DİĞER
Son dakika: Galatasaray 2. Kevin Grosskreutz krizinin kıyısından döndü! Romalı yıldızın transferi son anda gerçekleşmedi
Hadise’den eşi Mehmet’e şarkılı gönderme! Paylaştığı şarkıdaki sözler dikkat çekti
Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...
Avcı oyuncularını bu sözlerle motive etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"3'üncü kaleciyi almamız lazımdı"
Rizespor'dan süper sıftah
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?
THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER? THY kabin memuru başvurusu ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferle ilgili o detayı açıkladı! "Sancak'tan bizzat istedim" Transferle ilgili o detayı açıkladı! "Sancak'tan bizzat istedim" 07:47
Realsaray Realsaray 00:48
Girona hata yapmadı! Girona hata yapmadı! 00:04
Girona hata yapmadı! Girona hata yapmadı! 00:04
Lens Troyes'u tek farkla geçti! Lens Troyes'u tek farkla geçti! 23:58
Lens Troyes'u tek farkla geçti! Lens Troyes'u tek farkla geçti! 23:57
Daha Eski
Augsburg deplasmanda galip! Augsburg deplasmanda galip! 23:55
Augsburg deplasmanda galip! Augsburg deplasmanda galip! 23:55
Lucescu'dan Jorge Jesus'a gönderme! Lucescu'dan Jorge Jesus'a gönderme! 23:30
Josef'ten Tahkim Kurulu'na tepki! "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün..." Josef'ten Tahkim Kurulu'na tepki! "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün..." 23:30
Alanyaspor evinde kazandı! Alanyaspor evinde kazandı! 23:30
Jesus izin vermedi! Fener 22 milyon Euro'yu reddetti Jesus izin vermedi! Fener 22 milyon Euro'yu reddetti 23:29