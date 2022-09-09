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Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de transfer dönemi sona erdi. Kulüpler transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig'de yapılan transferlerin ardından Türkiye, 116 milyon Euro'luk harcama ile bu alanda dünyanın 9. ligi oldu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 18:26
Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

Süper Lig yine nefes nefese bir transfer dönemini geride bıraktı. Geleniyle, gideniyle, son dakika hamleleriyle uzun süre konuşulacak bir transfer periyodu yaşandı.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

Özellikle geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran İstanbul'un 3 büyük kulübü transferde son derece agresif bir tutum sergiledi.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

İNGİLİZ KULÜPLERİ RAKİPLERİNİ SOLLADI

Avrupa'nın çok büyük bir kısmında yaz dönemi transfer penceresi kapanırken, zirvede her zaman olduğu gibi Premier Lig yer aldı. İngiliz kulüpleri 2 milyar 250 milyon Euro'luk transfer harcaması ile tüm rakiplerini sollamayı başardı.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

İŞTE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADAKİLER

İkinci sırada 749 milyon Euro ile Serie A, üçüncü sırada 560 milyon Euro ile Ligue 1 yer aldı. La Liga'da bu sezon 506 milyon Euro, Bundesliga'da ise 485 milyon Euro'luk transfer harcaması yapıldı.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

TÜRKİYE ÇOK SAYIDA ÜLKEYİ GEÇTİ

Hem kulüpler bazında hem de Milli Takım düzeyinde son dönemde istediği başarılardan bir hayli uzak olan Türk futbolu ise transfer harcamasında çok sayıda ülkeyi geride bıraktı.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

DÜNYADA 9. SIRADAYIZ

Süper Lig 116 milyon Euro'luk harcama ile bu alanda dünyanın 9. ligi oldu. Süper Lig transferde Rusya, Meksika, Brezilya, ABD, İskoçya, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan gibi ülkeleri solladı.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

TÜRKİYE ÇOK SAYIDA ÜLKEYİ GEÇTİ

Hem kulüpler bazında hem de Milli Takım düzeyinde son dönemde istediği başarılardan bir hayli uzak olan Türk futbolu ise transfer harcamasında çok sayıda ülkeyi geride bıraktı.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

DÜNYADA 9. SIRADAYIZ

Süper Lig 116 milyon Euro'luk harcama ile bu alanda dünyanın 9. ligi oldu. Süper Lig transferde Rusya, Meksika, Brezilya, ABD, İskoçya, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan gibi ülkeleri solladı.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

EN PAHALI İSİMLER ONLAR OLDU

Süper Lig'de sezonun en pahalı transferleri 6 milyon Euro'luk bonservisleriyle Lucas Torreira, Gedson Fernandes ve Yusuf Demir oldu.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray 31.5 milyon Euro'luk harcamayla zirvede yer alırken, sarı-kırmızılıları 29.7 milyon Euro ile Fenerbahçe, 19 milyon Euro ile Beşiktaş ve 18.8 milyon Euro ile Trabzonspor takip etti.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

İLK 20'YE GİRDİK

Transfere 116 milyon Euro yatıran Türk futbolu, UEFA sıralamasında ise dünkü sonuçların ardından ilk 20'ye yeniden girebildi.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

Türkiye'nin eski günlerde olduğu gibi ilk 10'un içine kendini atabilmesi ise mevcut şartlarda oldukça güç gözüküyor.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

Türkiye şu anda Hırvatistan, Danimarka, Norveç, Çekya ve Yunanistan gibi ülkelerin gerisinde.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

FIFA SIRALAMASINDA DURUM VAHİM

Türk Milli Takımı ise şu anda FIFA sıralamasında ise 42. durumda yer alıyor. Ay-Yıldızlılar'ı geçen ülkeler arasında Cezayir, Mısır, Kamerun, Nijerya, Tunus ve Kosta Rika bulunuyor.

Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

UEFA sıralamasında 20'inci, FIFA sıralamasında 42'inci sırada olan Türkiye'nin transferde ilk 10 içinde yer alması tartışmaları da beraberinde getireceğe benziyor.

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