Süper Lig transfer harcamasında 9. sırada!

İNGİLİZ KULÜPLERİ RAKİPLERİNİ SOLLADI

Avrupa'nın çok büyük bir kısmında yaz dönemi transfer penceresi kapanırken, zirvede her zaman olduğu gibi Premier Lig yer aldı. İngiliz kulüpleri 2 milyar 250 milyon Euro'luk transfer harcaması ile tüm rakiplerini sollamayı başardı.