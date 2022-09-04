Rizespor'dan süper sıftah

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan Malatya'da 34'te Buğra kırmızıdan atıldı. 5 dakika sonra Van den Hurk penaltıdan Rize'yi öne geçirdi. İkinci yarının başında ikinci gol geldi.



Yeni Malatya'da Burak Kavlak penaltı yaptırıp kırmızı gördü. 49'da Van den Hurk topun başına gelip kendisinin ve Rizespor'un 2. golünü attı. 52'de sahneye çıkan Farouk Miya, 73'te bir gol daha atıp skoru ilan etti: 4-0. Bir haftayı bay geçen Rizespor böylece ligde ilk galibiyetini aldı, Malatya 3,. mağlubiyetini yaşadı.



'YÜKSELİŞ BAŞLIYOR'

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Rakibin gördüğü kırmızı kartların işlerini kolaylaştırdığını belirten Korkmaz, "Yükselişimiz başlayacak" şeklinde konuştu.



"DEVAMI GELECEK"

Rize'nın Hollandalı golcüsü van den Hurk ilk gollerini attığı için mutlu olduğunu belirtti. Tecrübeli forvet, "Devamını getireceğim" diye konuştu.