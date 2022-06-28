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Rizespor atağa kalktı

Beşiktaş’tan Kerem Kalafat’la anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor’dan Rahman Buğra Çağıran’la görüşmelere başladı. 27 yaşındaki orta saha imzaya yakın...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
Rizespor atağa kalktı

Yeniden Süper Lig'e dönmek isteyen Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'la anlaşan Karadeniz ekibi, geçen sezon Yeni Malatyaspor' da forma giyen Rahman Buğra Çağıran'a kanca attı. Bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki orta sahayla temaslar başladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu devam ettiği öğrenildi.

TEKNİK HEYET ONAYLADI

Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen transferde, Buğra'nın hem orta saha hem de stoperde oynaması teknik heyetin onay vermesinde etkili oldu. Trabzonspor altyapısında yetişen tecrübeli oyuncu daha önce Arsinspor, Hatayspor, Samsunspor, Erzurumspor ve son olarak da Yeni Malatyaspor'da forma giydi. Buğra geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 kez forma giyip 2 gol kaydetti.

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