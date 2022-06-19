Haberler Rizespor SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Çaykur Rizespor’da İbrahim Turgut adaylığını açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Çaykur Rizespor’da İbrahim Turgut adaylığını açıkladı!

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da yarın İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan 92'nci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi iş insanı İbrahim Turgut başkanlık adaylığını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 18:31
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Çaykur Rizespor’da İbrahim Turgut adaylığını açıkladı!

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da yarın yapılacak olan kongre öncesi İbrahim Turgut başkanlık adaylığını açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yarın İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan 92'nci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi iş insanı İbrahim Turgut başkanlık adaylığını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Rize'ye spor alanında da katkı sunabilmek için başkanlığa talip olduğunu ifade eden İbrahim Turgut, "Yaptığım istişare ve görüşmeler neticesinde hizmet etmekten onur duyduğum şehrime, spor alanında da katkı sunabilmek amacıyla çok saygın bir göreve talip oldum. Genel Kurulumuzun uygun görmeleri durumunda 20 Haziran Pazartesi günü her saniyesini büyük bir sorumlulukla üstleneceğim mücadeleye başlıyorum. Sadece Rize ve ülke genelinde değil dünyanın farklı yerlerinde yaşayan hemşerilerimizi ve camiamıza değer verenleri en iyi şekilde temsil edebilmek, onların gurur duymalarını sağlayabilmek için çok çalışacağız. Çok değerli yol arkadaşlarımla birlikte aldığımız sorumluluğun bilincini her koşulda taşıyacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİLERİNİZİ BİLİYORUZ"

Yeniden Süper Lig'e yükselmek ve burada kalıcı olmak için tüm planlarını başarıyla uygulayacaklarını söyleyen Turgut, "Beklentilerinizi biliyoruz, camiamızın hak ettiği başarılara ulaşabilmesi için kararlılık, azim ve büyük bir tutkuyla görev yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Yeniden Süper Lig'e ulaşmak ve kalıcı olabilmek için gerekli tüm planlamalarımızı başarıyla uygulayacağımızı bilmenizi istiyoruz. Her koşulda gönlü memleketinde olan ve başarılı olması için çaba sarf eden saygıdeğer büyüklerim, yeşil mavili sevda için dertlenen sevgili taraftarlarımız, her alanda örnek bir dayanışma ve mücadele sergileyerek çalışacağımıza dair söz veriyor, bizi bekleyen zorlukları sizlerin desteğiyle aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

DİĞER
Burcu Esmersoy Babalar Günü'nü böyle kutladı! Babasından hortumla dayak yediğini açıklamıştı...
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaştı sosyal medya yıkıldı gören hayran kaldı: "Babalık çok yakıştı"
Buruk sonrası bombalar patlayacak! İşte listedeki 3 isim
Pirlo G.Saraylı futbolcuyu transfer ediyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çaykur Rizespor'da 4 oyuncuya veda mesajı!
Rize’den Erhun’a kanca
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YKS YDT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI 📌
HZ. Yusuf ve Züleyha sorusu gündem oldu!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MotoGP Almanya Grand Prix'sinde zafer Quartararo'nun! MotoGP Almanya Grand Prix'sinde zafer Quartararo'nun! 18:07
Uğurcan Çakır'a dev talip! Uğurcan Çakır'a dev talip! 17:49
Fatmagül Çevik'ten tarihi başarı! Fatmagül Çevik'ten tarihi başarı! 16:44
Galatasaray'ın transfer hedefi Sanchez'de yeni gelişme! Galatasaray'ın transfer hedefi Sanchez'de yeni gelişme! 16:41
Olay sözler: Yatarak para kazanan oyuncular... Olay sözler: Yatarak para kazanan oyuncular... 16:39
Shkupi - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Shkupi - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:53
Daha Eski
Fırtına ve Kartal'a transfer çalımı! Fırtına ve Kartal'a transfer çalımı! 15:49
Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı! Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı! 15:42
Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? 15:12
Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? 15:00
Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti 14:54
İşte Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni adresi! İşte Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni adresi! 14:50