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Çaykur Rizespor'da 4 oyuncuya veda mesajı

Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmeleri sona eren Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Joel Pohjanpalo ve Cemali Sertel için teşekkür mesajı yayınladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:57
Çaykur Rizespor'da 4 oyuncuya veda mesajı

Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gedson Fernandes'in Benfica, Tyler Boyd'un Beşiktaş, Joel Pohjanpalo'nun Bayern Leverkusen ve Cemali Sertel'in Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadroya katıldığı hatırlatılarak, "Oyuncularımızın kiralama süresi dolmuştur. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendilerine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



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