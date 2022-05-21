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Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'da karar verildi! Bülent Korkmaz...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz'la yola devam kararı aldı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:49
Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'da karar verildi! Bülent Korkmaz...

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, teknik direktör Bülent Korkmaz'a güvenlerinin tam olduğunu, gelecek sezonda da takımın başında yer alacağını söyledi.

Selimoğlu sezona çok kötü bir başlangıç yaptıklarını, ilk 10 haftada alınan 1 puanın bütün sezon kendilerini geride bıraktığını belirtti. Psikolojik olarak toparlanmak için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Selimoğlu, belli dönemlerde seri yakalamalarına rağmen devamlılığın gelmediğini, dış sahada istenilen puanları toplayamadıklarını ifade etti.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın 27. hafta göreve geldiğini anımsatan Selimoğlu, "Hocamız işlerin iyice zorlaştığı bir dönemde göreve geldi. Kendisi ile yaptığımız görüşmede ligde kalma şartlarının zor olduğunu bilerek, düşsek de kalsak da 1.5 yılık sözleşme imzalamıştık. Hocamız bize, 'Takımı düşürüp bırakıp giden hoca olmak istemem' demişti. Elinden geleni yaptı. Hocamıza inancımız tam. Takımı düşürdüğümüz yerden birlikte çıkaracağız." dedi.

Selimoğlu, iki haftadır kadro yapılanması üzerinde çalıştıklarını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı oyuncularla hafta içi yollar ayrıldı. Sözleşmesi biten, takımda düşünülenler gönderildi. Son maçta oynayan oyuncularımız ile görüşülüyor. Kiralık oyuncularımızdan ayrılanlar oldu, kalmasını istediklerimiz var. Hocamızın raporladığı oyuncularla görüşüyoruz. Çıkan sonuçlara göre, bu hafta içerisinde oyuncularla görüşmeler olacak. Transfer bütçesi ile ilgili karar verildikten sonra belli isimler üzerinde görüşmeler yapacağız."

Yönetim kurulunun yarın yapacağı toplantıda transfer komitesinin de oluşturulacağını belirten Selimoğlu, kamp dönemine kadar yeni yapılanmayı tamamlayarak lige hazır girmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

1. Lig'e düşen Rize temsilcisi, 4 yıllık mücadele ettiği Süper Lig'de bu sezon, 38 maç sonunda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 22 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Yeşil-mavililer, 44 gol atarken kalelerinde ise 71 gol gördü.


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