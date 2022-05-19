Pohjanpalo yarışı!

Süper Lig'e veda eden Rizespor'un Finlandiyalı golcüsü Joel Pohjanpalo, transferin gözdesi oldu. Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Konyaspor, attığı 16 golle dikkatleri üzerine çeken Palo için kulübü Bayer Leverkusen'le temas kurdu. Beşiktaş ve Sivasspor da Finli yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor.

KRALLIKTA UMUT'LA ÇEKİŞİYOR

Ligde 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan Kasımpaşalı Umut Bozok'la yarışan 27 yaşındaki santrforun Leverkusen'le sözleşmesi 2023'te bitiyor. Palo'nun da futbol kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı ve önceliği kulüplerin görüşmesine bıraktığı öğrenildi.