Haberler Rizespor Rize’den can suyu

Rize’den can suyu

Deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Göztepe’ye gol yağdıran Çaykur Rizespor, kendisinin ve Altay’ın ligde kalma umutlarını sürdürdü.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Rize’den can suyu

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta, düşmesi kesinleşen Göztepe'yi deplasmanda 7-1 yenen Rizespor, ligde kalma umutlarını gelecek haftalara taşıdı... Karadeniz ekibi, aynı zamanda Altay'ın da ligde kalma şansının devam etmesini sağladı. Rizespor yenilseydi, Altay ile birlikte düşecekti. Rize ve Altay tüm maçlarını kazanır, Gaziantep FK kaybederse, güney ekibi lige veda edecek.

GÖZTEPELİLER DE ALKIŞLADI
Göztepe 8'de Baku ile öne geçti: 1-0. Rizespor 16'da Kahraman'ın ters vuruşunda WAR'ın da incelemesi sonrası beraberlik golünü buldu: 1-1. Cisse 19'da Rize'yi 2-1 öne geçirirken, Gedson Fernandes 34'te ilk yarının skorunu belirledi: 3-1. İkinci yarıda farkı getiren goller, Gedson (53), Yusuf Sarı (68), Pohjanpalo (78) ve Mendes'ten (88) geldi: 7-1. Göztepeli taraftarlar Rizespor'u ayakta alkışladı.

BAŞKAN SEPİL'DEN DEĞERLENDİRME
Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, taraftarlardan gelen talep üzerine kulüp başkanlığı görevini bıraktıktan sonraki süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili Ramazan Bayramı'ndan sonraki hafta bir değerlendirme toplantısı yapacak. 21 Mart'ta istifa eden Sepil'in yerine Murat Yazıcı gelmişti.

BÜLENT KORKMAZ: HAFTAYA TAŞIDIK
Rizespor'un hocası Bülent Korkmaz, "Ligde kalmak için küçük bir şansımız var, o şansı galip gelerek önümüzdeki haftaya taşıdık" dedi. Oyuncularını kutlayan Korkmaz, "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Kendi işimize bakacağız, sonra rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

DİĞER
Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar'ın Laima'sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!
Nişanda çalışanlarıyla gizlilik anlaşması yapan Hadise'nin sözleşme ücreti şoke etti!
İtalyanlar kapıyı çaldı! İşte yapılan teklif...
Fırtına'ya çılgın gelir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rizespor farklı kazandı!
Göztepe - Çaykur Rizespor maçı CANLI
EN GÜZEL RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Welinton'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Welinton'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 01:08
Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam! Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam! 01:08
Torrent'ten maç sonu flaş sözler! Torrent'ten maç sonu flaş sözler! 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:07
Cimbom'a evinde soğuk duş! Cimbom'a evinde soğuk duş! 01:07
Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü! Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü! 01:07
Daha Eski
Rizespor farklı kazandı! Rizespor farklı kazandı! 01:06
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon... G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 01:06
Toroğlu'dan Aslan'a şok eleştiri! "Geleceği belli değil" Toroğlu'dan Aslan'a şok eleştiri! "Geleceği belli değil" 01:06
Cimbom'un yıldızı cezalı! Cimbom'un yıldızı cezalı! 01:05
Ahmet Ağaoğlu'dan teşekkür mesajı! "Şükranlarımı sunuyorum" Ahmet Ağaoğlu'dan teşekkür mesajı! "Şükranlarımı sunuyorum" 01:05
Valerien Ismael: Fenerbahçe derbisi... Valerien Ismael: Fenerbahçe derbisi... 01:05