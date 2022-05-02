Rize’den can suyu

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta, düşmesi kesinleşen Göztepe'yi deplasmanda 7-1 yenen Rizespor, ligde kalma umutlarını gelecek haftalara taşıdı... Karadeniz ekibi, aynı zamanda Altay'ın da ligde kalma şansının devam etmesini sağladı. Rizespor yenilseydi, Altay ile birlikte düşecekti. Rize ve Altay tüm maçlarını kazanır, Gaziantep FK kaybederse, güney ekibi lige veda edecek.

GÖZTEPELİLER DE ALKIŞLADI

Göztepe 8'de Baku ile öne geçti: 1-0. Rizespor 16'da Kahraman'ın ters vuruşunda WAR'ın da incelemesi sonrası beraberlik golünü buldu: 1-1. Cisse 19'da Rize'yi 2-1 öne geçirirken, Gedson Fernandes 34'te ilk yarının skorunu belirledi: 3-1. İkinci yarıda farkı getiren goller, Gedson (53), Yusuf Sarı (68), Pohjanpalo (78) ve Mendes'ten (88) geldi: 7-1. Göztepeli taraftarlar Rizespor'u ayakta alkışladı.

BAŞKAN SEPİL'DEN DEĞERLENDİRME

Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, taraftarlardan gelen talep üzerine kulüp başkanlığı görevini bıraktıktan sonraki süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili Ramazan Bayramı'ndan sonraki hafta bir değerlendirme toplantısı yapacak. 21 Mart'ta istifa eden Sepil'in yerine Murat Yazıcı gelmişti.

BÜLENT KORKMAZ: HAFTAYA TAŞIDIK

Rizespor'un hocası Bülent Korkmaz, "Ligde kalmak için küçük bir şansımız var, o şansı galip gelerek önümüzdeki haftaya taşıdık" dedi. Oyuncularını kutlayan Korkmaz, "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Kendi işimize bakacağız, sonra rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.