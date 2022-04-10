Rize direniyor!

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor, Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, 26'da öne geçti. Skubic'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top, ceza sahası sol çaprazındaki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 43'te Gedson ortaladı, Cisse, topu boş pozisyondaki Bolasie'nin önüne bıraktı. Bolasie yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 1-1.

HAKEMLE TEMAS!

Maçın 52. dakikasında Ponck'tan aldığı pasla ceza sahasına sokulan Bolasie'nin pasında Boldrin topu filelerle buluşturdu ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 58'de Boldrin'in sert şutu kaleci Sehic'in kucağında kaldı. 69'da rakibine faul yapan Amilton çift sarıdan atıldı. 78'de Boyd'un sağ kanattan ortasında Pohjanpalo kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1. 90+6'da Rahmanovic hakeme fiziksel müdahalede bulununca direkt kırmızı kartla atıldı.

SON ANA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Maç sonu yayıncı kuruluşa küçük kızıyla çıkan Fernando Boldrin, "Lig bitene kadar son ana kadar savaşağız. Gerçekten çok çalışıyoruz. Antrenmanlarda ve sahada elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Umarım kalırız" ifadelerini kullandı.

6 MAÇ DA FİNAL

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada lig liderinden sonra lig ikincisini de mağlup ettik. 6 maçımız kaldı. Hepsi bizim için final değerinde. Haftaya Kayseri'ye gideceğiz. Kolay maçımız yok. Elimizden geleni yaparak ligin son maçına kadar savaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

SAKİN KALMALIYDIK

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Tempomuz daha yüksek olmalıydı. Daha fazla mücadele etmeliydik. İlk yarıyı 1-0 önde bitirmeliydik. Daha sakin olmalıydık. Bunlar bizim eksiklerimizdi. Biz bu eksiklerimizin üzerine gideceğiz" şeklinde konuştu.