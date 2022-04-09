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Rizespor galibiyete kilitlendi

Düşme potasındaki Atmacalar, ikincilik mücadelesi veren Konyaspor karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Rizespor galibiyete kilitlendi
Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala düşme potasında yer alan Rizespor, bugün ikincilik mücadelesi veren Konyaspor'la adeta final gibi bir maça çıkacak. Son maçında deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 26 puanla 19. sırada yer alıyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz, Konyaspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurgulayıp, "Kazanmaktan başka çaremiz yok" diye maçın öneminde değindi. Atmacalar'da 30 yaşındaki Burkina Faso'lu orta saha Bryan Dabo, Bülent Korkmaz'ın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı, Karadeniz temsilcisi 3-0 kaybetmişti.
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