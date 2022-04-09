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Rizespor 2-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 32. hafta karşılaşmasında Rizespor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 17:58
Rizespor 2-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 32. haftasında Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla düşme hattında bulunan Rizespor çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde ikincilik kovalayan Konyaspor ise kritik bir puan kaybı yaşadı.

Maçta gol perdesini 26. dakikada Konyaspor'da Bytyqi açtı. Bu gole Rizespor cephesinden cevap 43'te Bolasie ve 77'de Pohjanpalo ile geldi. Mücadelede başka gol olmadı ve maç 2-1'lik skorla sonuçlandı.

Bu galibiyetin ardından düşme hattından kurtulmak isteyen Rizespor 29 puana yükseldi. Konyaspor ise 58 puanda kaldı.

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