Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor-Konyaspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER:

Çaykur Rizespor XI: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Fabricio, Gedson, Boyd, Sabo, Balosie, Cisse

Konyaspor XI: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Bytyqi, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Amir Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi