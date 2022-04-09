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Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor-Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ali Şansalan yönetiyor. Çaykur Rizespor - Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 15:57
Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor-Konyaspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

Çaykur Rizespor XI: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Fabricio, Gedson, Boyd, Sabo, Balosie, Cisse

Konyaspor XI: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Bytyqi, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Amir Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi

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