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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Çaykur Rizespor'da Alanyaspor hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda istediği yükselişi yakalayamayan ve küme düşme potasında bulunan Çaykur Rizespor, ligin 31. haftasında karşılaşacağı Aymetiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:49
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Çaykur Rizespor'da Alanyaspor hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını, Antalya'da sürdürdü.

Yeşil-mavili kulübün yazılı açıklamasına göre teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Belek'te kamp yapılan otelde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, top kapma ile devam eden antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Ümit milli takımdan dönen Emir Han Topçu ile Cemali Sertel antrenmana katılmazken, Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie'nin ülkelerinin milli takımlarında bulunduğu bildirildi.

Rize temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına Belek'te devam edecek.

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