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Her maç üç puan

Trabzon’u yenerek moral kazandıklarını vurgulayan Başkan Kıran, “Antalya’da 10 gün kampımız var... Sonrasında Alanya ve Konya maçları var. Kazanmak istiyoruz” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
Her maç üç puan

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Rizespor, evinde lider Trabzonspor'u yenerek umut tazeledi. Ligde kalacaklarına inandıklarını söyleyen Başkan Tahir Kıran, "Biraz geç takım olabildik. Bazı dış etkenler oldu. Kazanamamak insanın psikolojisini bozuyor. Trabzonspor galibiyeti bize ciddi anlamda moral kazandırdı. Antalya'da 10 gün kadar bir kampımız var. Sonrasında Alanya, Rize'de Konya maçımız var. Bunların hepsine kazanmak için çıkacağız" diye umut dağıttı.

İNŞALLAH BAŞKA ETKENLER OLMAZ
Süper Lig'in bitimine 8 maç kaldığını ve daha alınacak 24 puan olduğunun altını çizen Başkan Kıran, "Biz bu 24 puanın hepsine talibiz. Yolda çalılar, taşlar olabilir o ayrı ama biz her maçımızı kazanmak için çıkacağız, oynayacağız. İnşallah başka etkenler olmaz, daha önce yaşadıklarımız başımıza gelmez. Çıkıp sahanın içerisinde neticeyi belirleyen insanlar olmaz. Çıkarlar aslan gibi maçlarını yönetirler, biz de maçlarımızı kazanarak hedefimize gideriz" sözleriyle adaletli yönetim çağrısında bulundu.

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