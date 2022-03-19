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Hayata dönüş

55’te giren Pohjanpalo 3 kez penaltı golü atarak 3 puanı mavi-yeşillilere getirdi. Atmacalar 7 maç sonra kazanarak ligde kalma inancını tazeledi

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Hayata dönüş
SÜPER Lig'de son düzlüğe girilirken, kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor, ligin en başarılı ekibi Trabzonspor'u devirmeyi başardı. Yoğun kar yağışı altında geç başlayan maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 48'de Abdülkadir'in golüyle geri düşen Atmacalar'ı çok daha zorlu dakikalar bekliyordu ancak oyuna 55'te giren Joel Pohjanpalo maçın kaderini değiştirdi... 27 yaşındaki Finlandiyalı golcü 59'da, 64'te ve 90+5'te penaltıları filelere yollayarak maçın adamı oldu. Pohjanpalo bu sezon Süper Lig'de 12 kez fileleleri sarsmayı başardı.
ÇAYKUR Rizespor, ligde 7 maç aranın ardından kazanmayı başararak hayata tutundu. Mavi-yeşilliler, Bülent Korkmaz ile üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Atmacaların artık 8 finali kaldı. Karadeniz temsilcisi iç sahada Konya, Fenerbahçe ve Sivasspor'u ağırlayacak. Deplasmanda ise Alanya, Kayseri, Göztepe, Yeni Malatya ve Gaziantep'e konuk olacak. Puanını 26'ya yükselten Rizespor, ateş hattının üstünde bulunan Giresun'a 9 puan uzaklıkta olsa da lideri yenmenin mutluluğuyla umudunu tazeledi.
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