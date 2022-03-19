Büyük maçların adamı Gedson

Beşiktaş'tan alıp direkt Rize'ye kiraladığı Gedson, Galatasaray maçından sonra Trabzonspor karşısında da döktürdü. Portekizli orta saha oyuncusu, zorlu saha ve hava şartlarına rağmen muhteşem bir performans göstererek takımının 3-2 galip gelmesinde büyük rol oynadı. Gedson, 90 dakika sahada kalırken, futbolseverlerin bir kez daha takdirini kazanmayı bildi.
Beşiktaş'tan alıp direkt Rize'ye kiraladığı Gedson, Galatasaray maçından sonra Trabzonspor karşısında da döktürdü. Portekizli orta saha oyuncusu, zorlu saha ve hava şartlarına rağmen muhteşem bir performans göstererek takımının 3-2 galip gelmesinde büyük rol oynadı. Gedson, 90 dakika sahada kalırken, futbolseverlerin bir kez daha takdirini kazanmayı bildi.