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Rizespor Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına devam etti. Yeşil-mavili futbolcular Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:41
Rizespor Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili futbolcular Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, top kapma ile devam etti. Futbolcular, iki grup halinde yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Selim Ay ve Holmen antrenmana katılmazken, Eren Albayrak ise takımdan ayrı idman yaptı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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