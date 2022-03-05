Seri zamanı

Derbi heyecanı Karadeniz'de de yaşanacak. Düşmeme mücadelesi veren Rizespor ve Giresunspor, kozlarını bugün Rize'de paylaşacak. G.Saray'a son dakikalarda kaybeden yeşil-mavililerde teknik direktör Bülent Korkmaz, "G.Saray maçı da önemliydi, bu maç da çok önemli. Bir kazanma serisi yakalamamız lazım. Çocuklar çok iyi çalışıyor. Özellikle taktiğe önem veriyoruz. İdmanları görsel analiz ile gözden geçiriyoruz. Güzel bir reaksiyon oluşturduk" dedi.

DEPLASMANI HİSSETTİRELİM

Sahalarında oynanacakları için avantajı bakımından taraftar desteğinin önemine de vurgu yapan Korkmaz, "Özellikle taraftarımız bu dönemde takımına daha çok sahip çıkmalı. Yani kısacası stadın doldurulması lazım. Stat dolmadan o baskı atmosferi oluşmuyor maalesef. Bunu her gittiğimiz deplasmanda hissediyoruz. Buraya gelenler de bunu hissetmeli. O stadı doldurup rakip oyuncu üzerine o baskıyı oluşturmalıyız. Oyuncularımıza da 90 dakika destek olmalıyız" diye destek istedi.

3 EKSİK 3 ŞÜPHELİ

Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Baiano, sarı kart cezalısı Boldrin ve sakatlığı bulunan Umar forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Gökhan Gönül, Cemali Sertel ve Sabo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.