Haberler Rizespor Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 10:51
Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Rizespor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Giresunspor maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Ponck, Eren, Gedson, Phiri, Boyd, Mendes, Yusuf, Pohjanpalo

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Behich, Flavio, Chiquinho, Serginho, Muhammed, Diabate, Umut

DİĞER
İşte Abdullah Avcı'nın derbi planı! Fenerbahçe maçında...
Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor