Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Rizespor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Giresunspor maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Ponck, Eren, Gedson, Phiri, Boyd, Mendes, Yusuf, Pohjanpalo

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Behich, Flavio, Chiquinho, Serginho, Muhammed, Diabate, Umut